Омск-Информ
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·Авто

Рейс № 66 будет курсировать до улицы 1-й Учхозной.

С 1 января будущего года омские власти запустят новый автобусный маршрут № 66 из Нефтяников до улицы 1-й Учхозной.

– Отдельный маршрут для того, чтобы пассажирам не бегать и не рассматривать маршрутные указатели, потому что сейчас 59, который осуществляет перевозку пассажиров до 1-й Учхозной, расслаивается, какие-то идут на Биофабрику, какие-то на 1-ю Учхозную, – цитирует ГТРК «Иртыш» директора департамента транспорта Вадима Кормильца.

Сколько машин будет курсировать на маршруте, не уточняется.

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·Авто

Рейс № 66 будет курсировать до улицы 1-й Учхозной.

С 1 января будущего года омские власти запустят новый автобусный маршрут № 66 из Нефтяников до улицы 1-й Учхозной.

– Отдельный маршрут для того, чтобы пассажирам не бегать и не рассматривать маршрутные указатели, потому что сейчас 59, который осуществляет перевозку пассажиров до 1-й Учхозной, расслаивается, какие-то идут на Биофабрику, какие-то на 1-ю Учхозную, – цитирует ГТРК «Иртыш» директора департамента транспорта Вадима Кормильца.

Сколько машин будет курсировать на маршруте, не уточняется.

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