Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина признал свою вину.
Омский областной суд признал 33-летнего местного жителя виновным в разбойном нападении и убийстве 79-летней пенсионерки. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 1,5 года.
Преступление произошло утром 12 января в доме на 5-й Рабочей. Мужчина принял наркотики, пришел к соседке и задушил ее. После этого он похитил два мобильных телефона потерпевшей, но скрыться с места преступления не смог и уснул на диване.
– В это время в гости к потерпевшей пришла соседка. Испугавшись, что та не открывает дверь, и услышав звонок ее сотового телефона, она вызвала сотрудников полиции и МЧС для аварийного взлома двери. После работы экстренных служб последние обнаружили спящего на диване осужденного, – сообщает прокуратура.
Отметим, что мужчина признал свою вину. Решение суда пока не вступило в законную силу.
·Происшествия

Мужчина признал свою вину.
Омский областной суд признал 33-летнего местного жителя виновным в разбойном нападении и убийстве 79-летней пенсионерки. Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 1,5 года.
Преступление произошло утром 12 января в доме на 5-й Рабочей. Мужчина принял наркотики, пришел к соседке и задушил ее. После этого он похитил два мобильных телефона потерпевшей, но скрыться с места преступления не смог и уснул на диване.
– В это время в гости к потерпевшей пришла соседка. Испугавшись, что та не открывает дверь, и услышав звонок ее сотового телефона, она вызвала сотрудников полиции и МЧС для аварийного взлома двери. После работы экстренных служб последние обнаружили спящего на диване осужденного, – сообщает прокуратура.
Отметим, что мужчина признал свою вину. Решение суда пока не вступило в законную силу.