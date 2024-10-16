Его поймали благодаря бдительности соседей.

Прокуратура передала в Омский областной суд уголовное дело о разбое и убийстве 78-летней пенсионерки. В этих преступлениях обвиняют 33-летнего соседа женщины.

По версии следствия, 12 января омич, который перед этим употреблял алкоголь и наркотики, пришел к знакомой в ее квартиру на 5-й Рабочей. Мужчина напал на пенсионерку и задушил, после чего похитил два мобильных телефона стоимостью 5,5 тыс. рублей. Однако преступник был настолько пьян, что не смог покинуть квартиру и уснул там же на диване.

– В это время соседи, встревоженные шумом борьбы, обратились в правоохранительные органы. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире пенсионерки спящего обвиняемого, – сообщили в прокуратуре.

Следователи считают, что он замышлял завладеть имуществом женщины, а убить решил, чтобы она не пошла в полицию. Однако сам омич вину не признает. Он утверждает, что пришел к соседке, чтобы помириться.

Суда мужчина ждет в СИЗО. Ему грозит пожизненное лишение свободы.