Суд удовлетворил ходатайство силовиков, просивших для обвиняемого два месяца заключения под стражу.

Марьяновский районный суд Омской области рассмотрел ходатайство омских следователей в отношении водителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

По версии силовиков, 24 декабря в райцентре Марьяновка пьяный 27-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21120, наехал на находящихся на крае проезжей части женщину с ребенком в детских санках. С места происшествия скрылся. В результате ДТП в машине скорой помощи скончалась девочка 2023 года рождения, ее мать в тяжелом состоянии находится в больнице.

Суд удовлетворил ходатайство и заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу.