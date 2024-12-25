Омск-Информ
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·Общество

Машины станут курсировать до остановки «Улица Лизы Чайкиной». 

С 1 января следующего года запускается новый автобусный маршрут №41 из поселка Светлый до остановки «Улица Лизы Чайкиной». На нем будут работать четыре автобуса с интервалом в 17 минут. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

- Транспортное обслуживание поселка Светлый будет осуществляться автобусными маршрутами № 31Н и № 41. Дополнительные рейсы маршрута № 61 до поселка более не потребуются, - подчеркнул Шелест.

Эта инициатива, по его словам, принята в ответ на обращения граждан, включая сообщения в социальных сетях.

·Общество

Машины станут курсировать до остановки «Улица Лизы Чайкиной». 

С 1 января следующего года запускается новый автобусный маршрут №41 из поселка Светлый до остановки «Улица Лизы Чайкиной». На нем будут работать четыре автобуса с интервалом в 17 минут. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

- Транспортное обслуживание поселка Светлый будет осуществляться автобусными маршрутами № 31Н и № 41. Дополнительные рейсы маршрута № 61 до поселка более не потребуются, - подчеркнул Шелест.

Эта инициатива, по его словам, принята в ответ на обращения граждан, включая сообщения в социальных сетях.