Как рассказал мэр Сергей Шелест, задействовано около 200 единиц техники.

В прошедшие выходные с улиц города было вывезено свыше 7800 кубометров снега. Где возможно, снег перераспределили, откладывая его на соседние участки. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Сегодня на уборке снега будут работать 190 единиц техники и 202 человека, занимающихся ручной работой. Вывоз снега запланирован на следующих улицах: Транссибирская, Крупская, 3-я Островская, Гашека, Масленникова, 7-я Северная, Ленина, Звездова, Орджоникидзе, Съездовская и Красный Путь.

Основное внимание в ручной уборке будет направлено на расчистку остановок и пешеходных переходов после проведения раздвижки снега с проезжей части.