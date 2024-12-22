Речь идет о текущем сезоне, в котором травмированный нападающий не провел еще ни одного матча.

По условиям нового контракта с «Авангардом», который накануне был продлен до 2030 года, нападающий Владимир Ткачев в текущем сезоне заработает лишь 50 % от суммы, указанной в соглашении, сообщает «Матч ТВ».

Сейчас форвард восстанавливается после травмы (разрыв ахиллова сухожилия), полученной в межсезонье, и в нынешнем чемпионате КХЛ не сыграл ни одного матча. Его выход на лед планируется лишь 20 января. Ткачев согласился на уменьшение зарплаты, чтобы клуб мог привести платежную ведомость в соответствие с регламентом КХЛ. В обмен «Авангард» дал ему дополнительный год контракта.

Ранее сообщалось, что Ткачев зарабатывает 120 млн рублей в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком лиги. Соответственно, в текущем сезоне он получит только 60 миллионов.