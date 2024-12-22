Чтобы уменьшить выбросы в атмосферу, придется строить новый газопровод, менять оборудование, а потом тратить много денег – газ в два раза дороже угля.

Для перевода омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 с угля на газ понадобится минимум три-четыре года, заявил гендиректор АО «ТГК-11» Олег Хилько. Руководитель компании подробно описал этот механизм и привел расчеты по стоимости. Газификация станций обойдется в круглую сумму.

– Первая проблема – отсутствие газопроводов от ГРС к ТЭЦ. Вторая и гораздо большая – недостаточная пропускная способность имеющихся труб, то есть потребуется строить новый магистральный газопровод до Омска. Газпром заявил, что планирует довести нужный объем газа до ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 не ранее 2028-2029 года. То есть при лучшем раскладе срок перевода ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на газ займет три-четыре года, – сказал Хилько в интервью «Коммерческим вестям».

Кроме того, на самих станциях необходима реконструкция оборудования, так как котлы были запроектированы на использование угля. На ТЭЦ-5 потребуется строительство газорегуляторного пункта с разработкой схемы газопроводов, при условии наличия трассы нового газопровода от точки присоединения к магистральному газопроводу до границы территории станции. Но главное – финансовые затраты из казны.

– Газ стоит в два раза дороже угля. Следовательно, для нормального функционирования при полном переходе ТГК-11 на газ необходимо изыскать в региональном бюджете примерно 500 миллионов рублей субсидий в год для компенсации льготного тарифа, который вырастет из-за роста цены топлива, – привел расчеты Хилько.

При этом он подтвердил, что перевод омских ТЭЦ на газ действительно существенно поспособствует решению экологической проблемы Омска, в том числе снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это также положительно скажется на оборудовании станций, которое перестанет подвергаться абразивному действию золы, соответственно, будет работать дольше.