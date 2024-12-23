Режим «‎Межгород» позволяет отправиться из Омска в Тару, Большеречье, Муромцево и другие туристические места региона.

Drivee предлагает омичам провести новогодние каникулы в путешествиях по региону. Отправиться можно, например, в Тару, Большеречье или Ачаир.

Путь до Тары – старейшего города в Омской области, займет около 4 часов. Там можно увидеть старинные здания, которые являются памятниками истории и культуры, сходить в драматический театр или прогуляться по территории Тарской крепости и берегу Иртыша.

В Большеречье располагается музей-заповедник «Старина Сибирская» и единственный сельский зоопарк России. В музее-заповеднике можно посетить интерактивные театрализованные экскурсии, мастер-классы по традиционным ремеслам и экспозицию с отреставрированными автомобилями 50–70-х годов. В зоопарке планируются новогодние мероприятия с участием животных, в том числе новой питомицы – белой медведицы Думки, которая приехала из Москвы этой зимой.

Отправиться также можно в Ачаир, где располагается женский монастырь со святым источников, или Муромцево – край пяти озер с его хвойными лесами, развалинами Петропавловского винокуренного завода и купеческими особняками XIX века.

Как осуществить междугороднюю поездку?

Чтобы путешествовать по Омской области с Drivee , нужно скачать приложение и переключиться на режим «‎Межгород». Далее нужно указать точки А (отправления) и Б (назначения), предложить цену и добавить в комментариях к заказу детали поездки (например, поездка с ребенком). Потом нужно разместить заказ, дождаться откликов водителей и выбрать подходящий вариант. Поездку можно оплатить переводом или наличными.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами.

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