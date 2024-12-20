Более 150 единиц техники задействованы для очистки дорог и тротуаров.

Сегодня, до утреннего часа пик, дороги снова будут очищены от снега, а с помощью мини-техники начнется уборка тротуаров. Об этом сообщил мэр города Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале. За последние сутки на специализированные полигоны вывезли 7800 кубометров снега. В течение дня планируется вывоз снега с таких улиц, как Крупская, Шаронова, Бородина, Красногвардейская, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена и других.

Обработка дорог противогололедными материалами осуществляется с учетом погодных условий. Если ожидается образование льда, дороги обрабатывают за 1-2 часа до этого. В случае снегопада противогололедные материалы распределяются, пока снег еще не утрамбован автомобилями. Если температура опускается ниже –20 градусов и при этом идет снег, проводятся мероприятия по полной обработке дорог. Для этого используются специализированные машины в соответствии со стандартом ГОСТ.

В различных частях города для уборки будут работать более 150 единиц техники.