Омск-Информ
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·Общество

Президент назвал безобразием ситуацию с выдачей семейной ипотеки.

Сегодня, 19 декабря, во время прямой линии Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с отказами в оформлении семейной ипотеки из-за ограничения по лимитам или изменений условий выдачи. Глава государства заявил, что таких лимитов быть не должно (это касается не только семейной, но и сельской и IT-ипотеки), и пообещал разобраться с банками.

– Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, – сказал Владимир Путин. – Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банка это только в удовольствие должно быть.

Напомним, что осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за израсходованных лимитов.

·Общество

Президент назвал безобразием ситуацию с выдачей семейной ипотеки.

Сегодня, 19 декабря, во время прямой линии Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с отказами в оформлении семейной ипотеки из-за ограничения по лимитам или изменений условий выдачи. Глава государства заявил, что таких лимитов быть не должно (это касается не только семейной, но и сельской и IT-ипотеки), и пообещал разобраться с банками.

– Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, – сказал Владимир Путин. – Потому что в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банка это только в удовольствие должно быть.

Напомним, что осенью банки начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за израсходованных лимитов.