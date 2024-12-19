Ночью уборка будет продолжаться с привлечением дополнительной спецтехники.

Согласно прогнозам синоптиков, длительный снегопад продлится до самого утра. В течение дневной смены на улицы города выехало 160 единиц специализированной техники. В связи с неблагоприятными погодными условиями Управление дорожного хозяйства и благоустройства увеличивает количество дорожных звеньев для улучшения очищения проезжей части. На этом участке будут задействованы еще 40 тракторов и снегоуборочных машин.

Также вручную очищают остановки, пешеходные переходы и тротуары около 200 работников. К уборке мостов, путепроводов и подземных переходов подключены сотрудники учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Ночью также запланированы мероприятия по очистке и обработке основных дорог противогололедными материалами. Кроме того, с привлечением дополнительной контрактной техники будет продолжен вывоз снега.