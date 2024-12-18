Без отопления остались 24 жилых дома.

Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку после аварийного отключения отопления в 24 домах в микрорайоне Старогород. Прокуроры выяснили, что 17 декабря ООО «КСМ-ТЕХ» провели срочные ремонтные работы на участке магистральной трубы, которая находится между улицами Шукшина и Тютчева.

Подачу тепла жителям домов приостановили, ремонт на теплосетях продолжается. ООО УК «Старгород» оказывает содействие в оперативном устранении коммунальной аварии. Прокуратура заведет уголовное дело после проверки, если найдет для этого основания.

Напомним, что из-за коммунальной аварии в Старогороде потребовали закрыть школу и детский сад. В ситуацию вмешался Роспотребнадзор.