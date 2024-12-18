Омск-Информ
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·Общество

Перевозчик решил брать с горожан по 45 рублей за поездку.
С 25 декабря в Омске подорожает проезд в автобусе № 47Н (микрорайон Амурский-2 – улица Гашека). Как сообщает «Новый Омск», билет будет стоить 45 рублей вне зависимости от способа оплаты. Скидку будут давать только по «Омкам» для студентов и пенсионеров – 40 рублей, а также для школьников – 35 рублей.
Напомним, маршрут № 47Н обслуживает предприниматель Фазыл Залялитдинов.
Отметим, что в муниципальных автобусах с 1 июля проезд стоит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей – при оплате наличными. Проезд в омских маршрутках подорожал до 40 рублей три месяца назад.
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·Общество

Перевозчик решил брать с горожан по 45 рублей за поездку.
С 25 декабря в Омске подорожает проезд в автобусе № 47Н (микрорайон Амурский-2 – улица Гашека). Как сообщает «Новый Омск», билет будет стоить 45 рублей вне зависимости от способа оплаты. Скидку будут давать только по «Омкам» для студентов и пенсионеров – 40 рублей, а также для школьников – 35 рублей.
Напомним, маршрут № 47Н обслуживает предприниматель Фазыл Залялитдинов.
Отметим, что в муниципальных автобусах с 1 июля проезд стоит 35 рублей при оплате картой и 40 рублей – при оплате наличными. Проезд в омских маршрутках подорожал до 40 рублей три месяца назад.
1639