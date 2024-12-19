Просветительский спецпроект рассчитан на детей разных возрастов.
Онлайн-журнал «Энергия+» выпустил просветительский спецпроект «Как по маслу». Это виртуальная экскурсия по производственной площадке «Газпромнефть – смазочные материалы», научно-популярным языком рассказывающая о процессе создания смазочных материалов – от доставки сырья и его переработки до выпуска сульфонатных присадок и фасовки продукции.
– Современные дети с ранних лет глубоко погружены в цифровую среду, поэтому создание одновременно полезного и увлекательного контента в ней – важный элемент системы дошкольного и школьного образования. Рабочими могут быть только актуальные инструменты, и сфера просвещения здесь не исключение, – считает доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук Владимир Капустин.
На виртуальной экскурсии читателям расскажут о синтетических моторных маслах, современных технологиях их производства и уникальных свойствах.
– На предприятиях «Газпромнефть-СМ» сконцентрированы передовые технологии и эффективные бизнес-решения в отрасли производства масел. Сочетание этих факторов с высокопрофессиональной командой сотрудников позволяет нам охватывать все сегменты российской экономики, быть лидером на рынке смазочных материалов и покорять новые вершины, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
По мнению Капустина, готовность технологических лидеров участвовать в формировании научно-популярной базы существенно умножает качество информации в ней.