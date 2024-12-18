Его решили уволить, заподозрив в коррупции.

Андрея Берендеева. Требование прокуратуры об увольнении поддержал сначала Усть-Ишимский районный суд, а потом Омский областной, в котором чиновник пытался это решение обжаловать. В пресс-службе омских судов рассказали подробнее, за что освобождают от должности начальника юридического отдела администрации Усть-Ишимского района. Требование прокуратуры об увольнении поддержал сначала Усть-Ишимский районный суд, а потом Омский областной, в котором чиновник пытался это решение обжаловать.

Причиной увольнения стала утрата доверия. В 2021 году супруга служащего купила за 6 млн рублей квартиру в Новосибирске. В 2022 году сам чиновник купил там же еще одну квартиру, а также поставил на регистрационный учет автомобиль Toyota Esquire. Стоимость этого имущества превысила 7 млн рублей. При этом доходы чиновника и его жены за 2019–2021 годы составил 5,8 млн рублей. Информацию об имуществе, которую госслужащие должны предоставлять, он скрыл.

– Сведения о наличии срочных обязательств финансового характера, в том числе кредитов и займов, которые могли бы быть использованы для покупки указанного выше имущества, отсутствуют, – сообщили в судах.

В июле чиновнику сделали выговор. Это не устроило прокуратуру, которая через суд добилась увольнения.