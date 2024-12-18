Прокуратура усмотрела в дорогом имуществе коррупционное нарушение.

Омский областной суд оставил в силе решение Усть-Ишимского районного суда о расторжении трудового договора с начальником юридического отдела администрации Усть-Ишимского района. Муниципального служащего решили уволилить в связи с утратой доверия.

Как сообщает прокуратура, проверка справок о доходах и расходах показала, что чиновник сокрыл некоторые сведения. Купленные им в 2022 году квартира и автомобиль превысили доходы его семьи за 3 года.

За коррупционное нарушение администрация района лишь сделала чиновнику выговор. Прокуратура с этим не согласилась и потребовала уволить сотрудника в связи с утратой доверия.

Первый суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Чиновник попытался оспорить это решение, но безуспешно.