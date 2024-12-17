Омск-Информ
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·Общество

В ведомстве дали разъяснения по поводу дальнейшего юридического статуса подразделения.

Министерство здравоохранения Омской области опровергло информацию о закрытии отделения химиотерапии БСМП № 2. Соответствующий пост был опубликован сегодня в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».

– Заявления о закрытии отделения не соответствуют действительности, – говорится в сообщении Минздрава. – Отделение химиотерапии в БСМП-2 никуда не денется – пациенты будут получать медицинскую помощь на прежнем месте, в прежнем объеме и на тех же условиях. Ездить на улицу Завертяева не потребуется.

Как пояснили в областном ведомстве, отделение химиотерапии БСМП № 2 переходит в ведение Клинического онкологического диспансера. Это учреждение возьмет на себя лекарственное обеспечение отделения и соблюдение стандартов оказания онкологической помощи.

·Общество

В ведомстве дали разъяснения по поводу дальнейшего юридического статуса подразделения.

Министерство здравоохранения Омской области опровергло информацию о закрытии отделения химиотерапии БСМП № 2. Соответствующий пост был опубликован сегодня в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».

– Заявления о закрытии отделения не соответствуют действительности, – говорится в сообщении Минздрава. – Отделение химиотерапии в БСМП-2 никуда не денется – пациенты будут получать медицинскую помощь на прежнем месте, в прежнем объеме и на тех же условиях. Ездить на улицу Завертяева не потребуется.

Как пояснили в областном ведомстве, отделение химиотерапии БСМП № 2 переходит в ведение Клинического онкологического диспансера. Это учреждение возьмет на себя лекарственное обеспечение отделения и соблюдение стандартов оказания онкологической помощи.