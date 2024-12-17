Посреди ночи он принялся грубо нарушать общественный порядок.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело на 14-летнего подростка из Крутинки. Его подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ночью парень ворвался в дом к односельчанке. Угрожая ей пневматическим пистолетом, он, как сообщили в полиции, громко выражался в ее адрес грубой нецензурной бранью. После этого подросток отправился на соседнюю улицу, где бросил палку в окно частного дома, разбив стекло. Потом школьник несколько раз выстрелил в хозяина дома и сбежал.

Все происходящее снимал на мобильный телефон товарищ подростка, который был рядом.

Теперь хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.