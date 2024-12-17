Департамент контроля продолжает проводить ежедневные рейды.

Специалисты департамента контроля продолжают проводить проверки того, как управляющие компании и предприниматели очищают территорию от снега и льда. Специалисты обновили список тех, кто нарушает правила зимнего содержания.

Каждый день проходят рейды по дворам многоэтажек и коммерческим территориям, где оценивается качество зимней уборки. В ведомстве напоминают, что компании должны не только убирать снег, но и вывозить его на специальные полигоны.

На данный момент управляющие компании и предприниматели вывезли 607 тонн снега. Однако, чтобы его отвезти, сперва нужно очистить территорию, но некоторые хозяйствующие субъекты игнорируют правила зимнего благоустройства.

Департамент обновил списки нарушителей и тех, кто соблюдает установленные правила.

Для вывоза снега и наледи хозяйствующим субъектам необходимо заключить договор с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства по утилизации снега на специальные полигоны. Один кубический метр стоит 90 рублей.

Адреса мест для утилизации снега: