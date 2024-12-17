Департамент контроля продолжает проводить ежедневные рейды.
Специалисты департамента контроля продолжают проводить проверки того, как управляющие компании и предприниматели очищают территорию от снега и льда. Специалисты обновили список тех, кто нарушает правила зимнего содержания.
Каждый день проходят рейды по дворам многоэтажек и коммерческим территориям, где оценивается качество зимней уборки. В ведомстве напоминают, что компании должны не только убирать снег, но и вывозить его на специальные полигоны.
На данный момент управляющие компании и предприниматели вывезли 607 тонн снега. Однако, чтобы его отвезти, сперва нужно очистить территорию, но некоторые хозяйствующие субъекты игнорируют правила зимнего благоустройства.
Департамент обновил списки нарушителей и тех, кто соблюдает установленные правила.
Для вывоза снега и наледи хозяйствующим субъектам необходимо заключить договор с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства по утилизации снега на специальные полигоны. Один кубический метр стоит 90 рублей.
Адреса мест для утилизации снега:
- в Ленинском округе – по Черлакскому тракту;
- в Советском округе – в районе пос. Николаевка;
- в Центральном округе – 2 площадки: по ул. 10 лет Октября, 194, и в мкр. Загородный, 52;
- в Кировском округе – по ул. 22 Декабря, 100;
- в Октябрьском округе – на Окружной дороге, в районе СНТ «Железнодорожник».