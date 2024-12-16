Омск-Информ
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·Общество

В мэрии сообщили, что разберутся.
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на работу автобусного маршрута № 83. По словам пассажирки, транспорт не соблюдает расписание.
– Сегодня пришлось стоять на морозе почти час. Ни в 8:22, ни в 8:44 он не поехал и был на остановке «Переезд» только в 8:52. Мало того, один из водителей на муниципальном автобусе намеренно не выдает билеты при наличном расчете. Из-за этого меня уже высаживали ни раз. Потребовала билет, он дал один раз, но сказал при выходе вернуть, – написала женщина.
В мэрии прокомментировали ситуацию, заявив, что «Пассажирское предприятие № 8» проведет проверку. По вопросу непредоставления билетов омичке посоветовали обратиться в управление федеральной налоговой службы по Омской области: Маршала Жукова, 72/1; телефоны: 35-94-70, 35-28-62.
·Общество

В мэрии сообщили, что разберутся.
Жительница Омска пожаловалась в соцсетях на работу автобусного маршрута № 83. По словам пассажирки, транспорт не соблюдает расписание.
– Сегодня пришлось стоять на морозе почти час. Ни в 8:22, ни в 8:44 он не поехал и был на остановке «Переезд» только в 8:52. Мало того, один из водителей на муниципальном автобусе намеренно не выдает билеты при наличном расчете. Из-за этого меня уже высаживали ни раз. Потребовала билет, он дал один раз, но сказал при выходе вернуть, – написала женщина.
В мэрии прокомментировали ситуацию, заявив, что «Пассажирское предприятие № 8» проведет проверку. По вопросу непредоставления билетов омичке посоветовали обратиться в управление федеральной налоговой службы по Омской области: Маршала Жукова, 72/1; телефоны: 35-94-70, 35-28-62.