Омск-Информ
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·Общество

Благодаря этому творческие омичи смогут проводить там разнообразные культурные мероприятия.

С 2025 года Любинский проспект в Омске станет пешеходной улицей по выходным днем, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он назвал Любинский «особым местом на карте Омска».

– Любинский – это особое место на карте Омска. Точка притяжения молодежи, туристов, креативного бизнеса. Со следующего года мы планируем сделать эту улицу пешеходной по выходным дням. Тогда творческие омичи смогут проводить разнообразные культурные мероприятия практически постоянно, – заявил глава региона.

Ранее стало известно, что Омск стал «Культурной столицей России – 2026».

·Общество

Благодаря этому творческие омичи смогут проводить там разнообразные культурные мероприятия.

С 2025 года Любинский проспект в Омске станет пешеходной улицей по выходным днем, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Он назвал Любинский «особым местом на карте Омска».

– Любинский – это особое место на карте Омска. Точка притяжения молодежи, туристов, креативного бизнеса. Со следующего года мы планируем сделать эту улицу пешеходной по выходным дням. Тогда творческие омичи смогут проводить разнообразные культурные мероприятия практически постоянно, – заявил глава региона.

Ранее стало известно, что Омск стал «Культурной столицей России – 2026».