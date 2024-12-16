Люди ждут обещанных квартир на протяжении почти 10 лет.

В информационный центр Следственного комитета России обратилась омичка, сообщившая о нарушении прав долевого строительства многоквартирного дома по улице Перелета, 2.

В 2015 году женщина, в числе других граждан, заключила договор с ООО «Красноярская промышленная компания». Люди купили жилье в строящемся здании, ввод которого в эксплуатацию планировался в 2016 году. Однако компания не сдала объект вовремя. Спустя несколько лет обязанность по достройке дома была возложена на ООО «Дорстрой», монтажные работы которым также не ведутся. Обращения дольщиков не принесли никакого результата.

В связи с этим Следственное управление Следственного комитета по Омской области расследует уголовное дело по данному факту. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.