Госстройнадзор обнаружил, что многочисленные нарушения так и не исправили.

Госстройнадзор Омской области 11 октября провел проверку на строительной площадке проблемного долгостроя на улице Перелета. Этот дом начали строить еще в 2014 году, сроки сдачи переносились, а в 2020 году строительство окончательно забросили из-за банкротства подрядчика.

Специалисты ведомства обнаружили, что выявленные ранее нарушения так и не устранили. По этой причине специалисты Госстройнадзора выдали повторное предписание подрядчику и возбудили административное дело.

Напомним, что в 2022 году Региональный фонд защиты прав дольщиков получил права на участок. Благодаря этому нашли нового подрядчика – ООО «Дорстрой». Компания должна была достроить дом до августа 2024 года, но сроки строительства снова нарушились. Дом достроен только наполовину.