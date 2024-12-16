Этот вопрос ставился на контроль в марте этого года.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жильцов общежития на улице Молодогвардейской в Ленинском округе Омска. Многочисленные обращения людей в управляющую компанию и городскую администрацию результатов не принесли.

В стенах здания, построенного в 1968 году, образовались трещины, из-за чего жильцы опасаются его обрушения. Кроме того, в доме неисправны системы водоснабжения, водоотведения и канализации. В связи с неисправностью отопительной системы с декабря прошлого года жилье не отапливается, несмотря на регулярную оплату собственниками коммунальных услуг.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах весной этого года. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее о том, почему образовалась трещина и какие это может вызвать последствия, рассказывал экс-начальник Госжилинспекции по Омской области Александр Бурых.