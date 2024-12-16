Врач-эпидемиолог Областного центра общественного здоровья Елизавета Панькова предлагает оптимальный режим питания для тех, кто стремится жить долго и счастливо.

Питание – один из важнейших факторов, влияющих на здоровье человека. Осознанный подход к рациону помогает чувствовать себя бодрым и продуктивным, обеспечивает защиту от многих заболеваний.

Врач-эпидемиолог Областного центра общественного здоровья Елизавета Панькова предлагает оптимальный режим питания для тек, кто стремится жить долго и счастливо.

– Доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе эндокринных, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических. Поэтому очень важно укрепить организм, улучшить состояние кожи и волос, а также наладить пищеварение, сделать это можно с помощью простых правил здорового питания, – подчеркивает Панькова.

Всегда завтракайте!

Утром в организме физиологически повышается уровень кортизола, этот гормон помогает организму проснуться. Для того чтобы способствовать его постепенному снижению, нужно завтракать. Утренний прием пищи вызывает выброс инсулина – гормона поджелудочной железы, который является антагонистом кортизола.

Если завтрака не будет, то мозговая и физическая активности будут сниженными, а метаболические процессы замедлятся, вследствие чего появляются сонливость, раздражительность, заторможенность. Завтраки должны содержать все основные компоненты: белки, жиры, углеводы. Обязательно включайте в завтрак овощи, зелень и фрукты.

Если вы собираетесь много ходить, провести активную тренировку, то ваш утренний прием пищи должен содержать больше медленных углеводов. Если же у вас сидячая работа и вы не занимаетесь регулярно спортом, вам подойдет менее плотный завтрак, насыщенный белками.

Налегаем на фрукты и овощи

Съедайте в день не менее 400 г овощей (исключая картофель), фруктов и ягод, что соответствует 3-4 растительным продуктам в день. Считаются овощи как свежие, так и приготовленные в супах, рагу или запеченные.

В овощах и фруктах содержатся антиоксиданты – вещества, которые замедляют или предотвращают вредные окислительные процессы в организме и замедляют процесс его старения. Кроме того, растительная пища содержит фитонутриенты, которые служат защитой организма от вредного воздействия окружающей среды. Овощи и фрукты являются источником клетчатки, которая регулирует перистальтику, снижает уровень холестерина, нормализует состав микрофлоры пищеварительной системы.

Белки – основа жизни

Добавляйте в каждый основной прием пищи белковые продукты. Белки играют важную роль в организме, выполняя пластическую (строительный материал для клеток), энергетическую, регуляторную (гормоны), защитную (иммуноглобулин, интерферон), транспортную (гемоглобин, миоглобин и др.) и другие функции. Регулярный недобор белка может привести к негативным последствиям для здоровья – от ухудшения состояния волос и ногтей до снижения иммунитета.

Рекомендуемое количество белка в рационе зависит от многих факторов, включая возраст, пол, физическую активность и общее состояние здоровья.

Чтобы следить за соблюдением нормы, нужно высчитывать количество белка в каждом приеме пищи. Эту информацию можно найти на упаковке продуктов или в меню заведений общепита.

Простой вариант того, как можно считать норму потребления белка, – употреблять 2–3 порции источников белка в день. Порция равна размеру ладони без пальцев.

Меньше соли

Потребляйте не более 5 г соли в день – 1 чайная ложка без горки, также учитывается соль в готовых продуктах питания и блюдах.

Для того чтобы контролировать уровень потребляемой соли, придерживайтесь следующих рекомендации:

солите блюдо перед употреблением, а не в процессе готовки;

ограничьте или исключите потребление соленых, маринованных, консервированных продуктов, так как они содержат максимум поваренной соли;

прежде чем добавить приправу к блюду, изучите состав: часто готовая смесь специй содержит в составе соль;

в качестве замены соли используйте пряные травы, специи, сок лимона, чеснок

если вы живете на территории с природным дефицитом йода, то отдавайте предпочтение йодированной соли, это поможет избежать заболеваний, вызванных дефицитом йода.

Жиры: вредные и полезные

Замените насыщенные и трансжиры ненасыщенными. Высокое потребление насыщенных жирных кислот повышает уровень холестерина в крови и является фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа, ожирения, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Продукты, содержащие насыщенные жирные кислоты и трансжиры, потребление которых следует сократить: продукты, в составе которых содержатся пальмовое масло, сыр и молочная продукция с высоким содержанием жира, жирные сорта мяса (баранина, свинина), сало, готовая выпечка (печенье, вафли, торты), маргарин и так далее. Потребление насыщенных жирных кислот для взрослых и детей должно составлять не более 10 % от калорийности суточного рациона.

Потребляемые жиры должны состоять преимущественно из ненасыщенных жирных кислот, они делятся на 3 комплекса кислот: омега-3, омега-6 и омега-9. Омега-3 жирные кислоты содержатся в жирной рыбе (лосось, тунец, селедка, форель, скумбрия, кижуч, мойва), а также в маслах (льняное, конопляное, рыжиковое, масло чиа). Омега-6 есть в подсолнечном, соевом, горчичном, кунжутном маслах, масле виноградных косточек, в некоторых видах орехов: грецком, бразильском, пекане, миндале, фундуке, арахисе, фисташках. Кислоты омега-9 есть в оливковом, рапсовом, рыжиковом, сливочном масле, авокадо, оливках.

Здоровое питание – стиль жизни, который способствует созданию гармонии между физическим и психологическим состояниями. Начинайте с малых шагов и постепенно внедряйте изменения в свой рацион, чтобы наслаждаться своей жизненной энергией и улучшать качество жизни. Помните, что каждый прием пищи – это возможность сделать выбор в пользу своего благополучия.