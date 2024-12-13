Омск-Информ
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·Общество

Ресурсоснабжающая организация решила пересчитать плату по счетам, которые горожане уже оплатили.
Антимонопольная служба уличила «Омскую энергосбытовую компанию» в нарушении Закона о защите конкуренции. Как сообщили в УФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на розничном рынке электроэнергии и выставила абонентам счет за прошлый год с учетом нового тарифа.
Однако в УФАС решили, что компания не имела на это права, несмотря на новый приказ РЭК Омской области, вступивший в силу 11 июня 2024 года, но действующий с 23 августа 2023 года. Ведь потребители уже оплатили электроэнергию.
Компании выдали предписание об устранении нарушения.
·Общество

Ресурсоснабжающая организация решила пересчитать плату по счетам, которые горожане уже оплатили.
Антимонопольная служба уличила «Омскую энергосбытовую компанию» в нарушении Закона о защите конкуренции. Как сообщили в УФАС, компания злоупотребила доминирующим положением на розничном рынке электроэнергии и выставила абонентам счет за прошлый год с учетом нового тарифа.
Однако в УФАС решили, что компания не имела на это права, несмотря на новый приказ РЭК Омской области, вступивший в силу 11 июня 2024 года, но действующий с 23 августа 2023 года. Ведь потребители уже оплатили электроэнергию.
Компании выдали предписание об устранении нарушения.