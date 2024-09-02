Жителям сделали перерасчет из-за изменений в документах.
Омское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Омская энергосбытовая компания». Антимонопольная служба усмотрела в действиях ресурсоснабжающей организации злоупотребление доминирующим положением и нарушение порядка ценообразования.
– Поводом стали многочисленные обращения граждан по факту выставления ОЭК в квитанциях за потребленную энергию за июль 2024 года суммы денежных средств за электроэнергию, потребленную в 2023 году, в связи с изменением нормативов, – сообщили в УФАС.
Омский областной суд признал недействительным приказ Региональной энергитической комиссии об установлении тарифа на электроэнергию, и РЭК издала другой. 11.06.2024 новый приказ вступил в законную силу с распространением на отношения, возникшие с 23.08.2023. Однако антимонопольный орган считает, что «Омская энергосбытовая компания» не имела права производить перерасчет, потому что потребители платили по действующему тогда документу.