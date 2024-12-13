Главный тренер заявил, что давно мечтал заполучить Дэйва Барра себе в напарники. Но все никак не получалось.

Новый главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после первой ледовой тренировки 12 декабря рассказал, как выбирал себе помощника. Он давно присмотрел Дэйва Барра. По все никак не мог заполучить специалиста.

– Дэйв Барр очень опытный специалист. Он тренировал на разных позициях. Многие годы пытался заполучить его в свои коллеги. Но не получалось, – поделился Буше с журналистами. – Его постоянно кто-то забирал. Я рад, что он сейчас с нами. Плюс это серьезное усиление для клуба. Он еще и очень хороший человек, что важно.

Кстати, 64-летний Дэйв Барр будет замещать Буше, когда тот после 20 декабря отбудет в Канаду, закрыть страховку после операции на колене.