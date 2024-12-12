О авиасообщении до Тевриза губернатор услышал впервые. А вот по маршруту в Тару власти вынесли вердикт.

Губернатор Виталий Хоценко в прямом эфире ответил на вопрос о авиарейсе в Тевриз. Глава региона услышал об этом впервые. Министр транспорта Омской области Андрей Хафизов обещал изучить этот вопрос.

Самолет в Усть-Ишим хоть и обходится дорого, но уже перевез 500 пассажиров. А вот рейса до Тары точно не планируется.

- Дорога прекрасная, путь от Омска до Тары сейчас занимает 3,5 часа. Запускать самолет нет смысла - больше потратишь время на то, чтобы доехать до аэропорта, зарегистрироваться, сесть в самолет. Целесообразности запуска самолета до Тары нет, - сказал Хоценко.

Отметим, что ранее министр транспорта Андрей Хафизов отвечал на вопрос о самолете до Тары.