Победители получили приоритетное право при отборе на целевые места при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».

В Омском государственном техническом университете состоялся кейс-чемпионат «PRO нефть» для старшеклассников. В течение недели школьники посещали лекции по основам нефтепереработки и практические занятия. Они решали производственные задачи и учились взаимодействовать в команде.

В мероприятии приняли участие 92 старшеклассника из 23 школ региона. Оценивали выполнение заданий молодые сотрудники ОНПЗ, которые недавно окончили вуз. Победителем стала команда лицея № 145. Школьники получили дипломы, дающие приоритетное право при отборе на целевые места при поступлении на базовую кафедру «Газпром нефти».

– Профориентационная работа со школьниками повышает привлекательность профессии нефтепереработчика и предоставляет возможности реализации в родном регионе. Благодаря кейс-чемпионату «PRO нефть» участники повышают свой уровень знаний и определяются с выбором карьерного пути, – отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.

В тройку лидеров также вошли многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 и лицей № 92.

– Наше предприятие разработало многоступенчатую программу для пополнения кадрового резерва. Уже со старших классов ведется работа с одаренными учениками в рамках программы «Школа – ссуз – вуз – ОНПЗ». Дети учатся решать производственные задачи, готовят научные и инженерные проекты. В будущем самых талантливых и амбициозных из них будем ждать на Омском НПЗ, – сказал генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Отметим, чтот с этого года кейс-чемпионат проводится и для студентов колледжей. Турнир «PRO нефть» является частью программы «Школа – ссуз – вуз – ОНПЗ».

Комплексная программа по формированию внешнего кадрового резерва «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» реализуется совместно с 13 учебными заведениями Омска. Ежегодно в мероприятиях программы участвуют более 800 человек. Они проходят и профориентационные тренинги, и научно-технические конференции, и факультативные занятия по химии и физике, выездные образовательные сессии в формате летнего лагеря, олимпиады и кейс-чемпионаты, а также виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти». В 2023 года компания стала самым популярным работодателем в нефтяной отрасли по версии HeadHunter.