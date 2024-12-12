Омский проект «Экошкола» по сбору вторсырья школьниками и детсадовцами занял третье место среди лучших экологических инициатив России.

Компания «Магнит», являющаяся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами Омской области, удостоена престижной экологической награды «Зеленая премия – 2024». Организатором премии выступает Российский экологический оператор.

В Москве, в Национальном центре «Россия», состоялось вручение статуэтки, символизирующей признание заслуг в области охраны окружающей среды.

Омский проект «Экошкола» занял третье место в номинации «Инициативы отраслевых компаний». Учитывая, что на премию претендовало более чем 13 тыс. участников, можно считать безусловным успехом тот факт, что опыт Омской области признан одним из лучших в стране.

Напомним, что в рамках проекта «Экошкола» школы и детские сады региона соревновались в сборе вторсырья. Собранные отходы сортировались, становясь ценным вторсырьем для переработки. Отходы учитывались до граммов и приносили материальное вознаграждение тем, кто их собирал.

С весны до осени, примерно за полгода, дети собрали 216 тонн вторсырья. Лидером соревнования стал детский сад сельскохозяйственного техникума: ему достался главный приз в размере одного миллиона рублей.

Кроме того, организаторы конкурса проводили экологические лекции и мастер-классы. Амбассадором «Экошколы» стал самый настоящий котенок Магнитик, от имени которого в VK шло освещение конкурса.

– Мы невероятно гордимся тем, что наш проект получил такое высокое признание. Это не просто награда, это подтверждение того, что наша работа имеет значительное влияние. Мы воспитываем новое поколение экологически ответственных граждан, и это – наше будущее, – подчеркнул генеральный директор компании «Магнит» Карен Егоян.

«Зеленая премия» ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в области экологии и охраны окружающей среды, стимулируя компании и организации к разработке и реализации экологических инициатив.

Добавим, что омский проект «Экошкола» поддержало правительство региона.