Город убирали 300 спецмашин, среди которых была и привлеченная техника. Назван список улиц.

Мэр Сергей Шелест сообщил об уборке дорог после снегопада. По его словам, пришлось привлекать дополнительную технику «со стороны». Всего задействовали 300 спецмашин. За сутки с дорог убрали более 8000 кубометров снега.

Сегодня службы продолжат уборку последствий метели с улиц Транссибирская, Крупской, проспект Маркса, улица Лобкова, улица Малунцева, Сыропятский тракт, улица 10 лет Октября, Кирова, 20 лет РККА.

– Работы будут выполняться между интервалами с наиболее активным трафиком, – уточнил Шелест.

В рейсы вышли 175 единиц спецтехники. На ручную уборку сегодня направлено 219 человек. В первую очередь от последствий осадков расчистят остановки, пешеходные переходы, лестницы и подходы к ним.