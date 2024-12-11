С 2025 года он вырастет на 4,87 рубля.

Региональная энергетическая комиссия Омской области подготовила проект приказа об установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров по маршрутам муниципального «Пассажирского предприятия № 8». С 1 января тариф планируют повысить на 4,87 рубля, то есть до 57,24 рубля.

Отметим, что сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу. Она закончится 17 декабря.

Отметим, что тариф на перевозку и стоимость проезда для горожан отличаются. Разницу между первым и вторым перевозчику компенсирует бюджет.