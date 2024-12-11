В общей сложности со счетов предприятия вывели более 30 млн рублей, и кредиторы остались ни с чем.

Калачинский городской суд вынес приговор по уголовному делу собственника и директора ООО «Калачинский молзавод». Их судили по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

В период с января 2015 года по декабрь 2018-го фигуранты вывели со счетов предприятия более 31,5 млн рублей. Так, под видом выплаты дивидендов они перечислили 17 млн рублей номинальному учредителю, под отчет передали 6 миллионов директору завода, а служебный автомобиль «Тойота-Камри» продали водителю всего за 300 тысяч. Кроме того, фигуранты оформили с несколькими организациями договоры на оказание услуг, которые фактически не предоставлялись.

– В результате были выведены наиболее ликвидные активы молзавода, что повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Кроме того, указанные неправомерные действия привели к образованию задолженности по заработной плате перед сотрудниками молзавода в общей сумме более 2,2 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Суд приговорил собственника молзавода к 3 годам лишения свободы, заменив их на 3 года принудительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства. Директор предприятия отделался 2 годами условно. Кроме того, осужденные должны солидарно выплатить потерпевшим около 1,5 млн рублей.