Работы планируются в разных частях города.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем ТГ-канале об уборке городских улиц. Работа дорожных служб не прекращалась всю ночь. За минувшие сутки на полигоны вывезли более 7800 кубометров снега.

– Сегодня утром механизированные колонны произвели прометание основных дорог. Днем продолжим вывоз снега и обработку улиц противогололедными материалами. В ночь с 11 на 12 декабря вновь выведем весь имеющийся ресурс техники и людей, – отметил Шелест.

Сегодня днем уборка снега и наледи планируется на улицах: Транссибирская, Ватутина, Гуртьева, Кирова, 20 лет РККА, проспекте Королева, Герцена, Омская и других. Там будут работать 185 единиц спецтехники УДХБ и привлеченные машины.

Мэр также обратился к автомобилистам с просьбой не нарушать правила дорожного движения в сложной дорожной обстановке, ведь аварии усиливают пробки.