В мэрии заявили, что теперь об организациях-нарушителях узнают все горожане.

В департаменте контроля Омска продолжаются ежедневные рейды по территориям, за уборку которых от снега и наледи отвечают управляющие компании, ТСЖ и предприниматели.

Перед снегопадом всем этим объектам напомнили о необходимости обработки подходов к многоквартирным домам, магазинам и прочим коммерческим объектам. Однако не все организации выполнили эти рекомендации. Теперь убрать свои территории их обяжут, выдав предписание, по которому на работы отведено три дня. В противном случае составят протокол с максимальным штрафом 20 тысяч рублей.

Как уточнили в мэрии, нарушителей правил зимнего благоустройства выявили во всех округах города. Это, в частности, ООО «УК Солнечный город», ООО «Торговая фирма «Сокол», ООО «Доринда».

Теперь черные списки таких организаций смогут увидеть все омичи. Помимо этого, в городской администрации намерены отмечать и добросовестные хозяйствующие объекты. Мэр Омска Сергей Шелест контролирует ситуацию, получая информацию об уборке города от последствий осадков в ежедневном режиме.