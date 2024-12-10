Вариант с вхождением специалиста в штаб нового главного тренера «ястребов» Ги Буше даже не обсуждался.

Бывший генеральный менеджер «Авангарда», экс-помощник главного тренера «ястребов» Антон Курьянов рассказал об увольнении из омского клуба. Утром 3 декабря пресс-служба «Авангарда» сообщила об отставке и.о. главного тренера Сергея Звягина и его ассистента Антона Курьянова. Последний рассказал, как это происходило.

– Накануне вечером перед тем, как было объявлено об отставке, у меня состоялся разговор с руководителями клуба. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я остался работать в системе «Авангарда». Тогда же мне поступило предложение войти в штаб «Омских крыльев». Я попросил время до утра для обсуждения всех вопросов. Но тем же утром со мной и попрощались, поблагодарив за работу, – заявил Курьянов в интервью «Спорт-Экспрессу». – Мы расстались спокойно – пожали друг другу руки и на этом разошлись.

При этом, отметил Курьянов, вариант с его вхождением в штаб нового главного тренера «ястребов» Ги Буше даже не обсуждался. У руководства омского клуба был свой взгляд на ситуацию, пояснил экс-тренер «Авангарда».

Накануне было объявлено, что Антон Курьянов вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива».