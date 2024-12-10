Омск-Информ
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·Общество

Он пока не обратился за своим выигрышем.
В минувшее воскресенье, 8 декабря, определился победитель 13338-го тиража государственной лотереи «Спортлото «6 из 45». Им стал житель Омской области. Он выиграл суперприз – 52 060 770 рублей.
– На данный момент известно лишь, что победитель купил один  билет за 50 рублей в мобильном приложении «Столото», – сообщили в пресс-службе государственных лотерей.
Победитель пока не обращался за выигрышем.
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·Общество

Он пока не обратился за своим выигрышем.
В минувшее воскресенье, 8 декабря, определился победитель 13338-го тиража государственной лотереи «Спортлото «6 из 45». Им стал житель Омской области. Он выиграл суперприз – 52 060 770 рублей.
– На данный момент известно лишь, что победитель купил один  билет за 50 рублей в мобильном приложении «Столото», – сообщили в пресс-службе государственных лотерей.
Победитель пока не обращался за выигрышем.
1352