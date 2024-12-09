Однако сидеть в СИЗО бывший министр здравоохранения совершенно не желает. Она намерена возместить ущерб.

Сегодня на брифинге по противодействию коррупции руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Омской области Михаил Зайцев раскрыл новые подробности уголовного дела, заведенного в отношении экс-главы Минздрава Ирины Солдатовой. Бывшую чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам аффилированным фирмам. Ущерб оценили в 105 млн рублей. Солдатова ушла в отставку с поста министра здравоохранения Омской области осенью 2020 года и стремительно скрылась от следствия за рубежом.

По словам Михаила Зайцева, последний раз Солдатову видели в районе Северного Кипра. Бывшая чиновница намерена возместить ущерб и, возможно, вернется в Россию.

– Дело находится на контроле. Идет переписка с Интерполом. Ее адвокат продолжает работать со следователем, – подчеркнул представитель СУ СК по Омской области. – В настоящее время мы проводим дополнительную судебно-оценочную экспертизу для определения стоимости медицинского оборудования. После ее завершения у Солдатовой есть желание возместить причиненный ущерб с учетом актуальной стоимости оборудования. После этого ею будут приниматься конкретные действия по возвращению в Россию.

Главную сложность представляет то обстоятельство, что оборудование покупалось в ковид и, соответственно, логистику выстроить сложно. Однако находиться в СИЗО бывшая глава Минздрава не желает.

– Солдатова постоянно на связи. Она соскучилась по России. И предлагает найти пути возвращения. Находиться в СИЗО она не желает, – добавил Михаил Зайцев.

Отметим, что в ноябре 2020 года Солдатова ушла в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на ковид и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава.