48-летний Сергей Грызыхин работал в омской областной прокуратуре. И возглавлял СК по Приморскому краю.

В пятницу, 6 декабря, заместителем полпреда президента по СФО Анатолия Серышева назначен 48-летний омич Сергей Грызыхин. Ему поручат координировать департаменты по вопросам внутренней политики и реализации общественных проектов.

Свеженазначенный чиновник окончил юридический факультет в Омске, а потом работал в областной прокуратуре и Следственном комитете.

Далее карьера Грызыхина двигалась по «силовой линии». С 2007 года был руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. В 2017 году возглавил Следственный комитет по Приморскому краю. В 2018 году глава СК Александр Бастрыкин отстранил Грызыхина от исполнения обязанностей и поручил начать в отношении него служебную проверку. Причина не известна.

До последнего времени специалист трудился главным федеральным инспектором по Приморскому краю.