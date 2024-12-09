По данным инсайдеров, хоккеист планирует заработать 40 млн рублей за сезон.

Канадский нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд приехал в Омск раньше ожидаемого срока. Форварда запечатлела на фоне здания аэропорта пресс-служба клуба.

Ранее предполагалось, что бывший игрок «Барыса» будет оформлять документы до 11 декабря. Планируется, что Майкл Маклауд дебютирует в матче с «Сибирью».

Нападающему присвоили номер 9. По данным инсайдеров, ему заплатят за сезон 40 млн рублей.

Текущий регулярный чемпионат КХЛ форвард начинал в «Барысе», за который провел 16 матчей и набрал 6 (3+3) очков. В 2018 году в составе сборной Канады завоевал золото молодежного чемпионата мира.