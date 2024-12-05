Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист прибудет в Омск уже на следующей неделе.

Канадский нападающий Майкл Маклауд приедет в Омск через неделю – к 11 декабря, сообщает телеграм-канал «Арена Бреда». Дебют хоккеиста в «Авангарде» ожидается 15 декабря. В этот день пройдет игра «Сибирь» – «Авангард». Сейчас форвард завершает оформление документов, и во время паузы в чемпионате КХЛ присоединится к «Авангарду».

Напомним, что ХК «Авангард» подписал контракт с Маклаудом до конца нынешнего сезона. Ранее легионер играл за «Барыс». В «Авангарде» хоккеист будет играть под номером 9. По данным инсайдеров, стоимость контракта составила 40 млн рублей.

·Спорт

Хоккеист прибудет в Омск уже на следующей неделе.

Канадский нападающий Майкл Маклауд приедет в Омск через неделю – к 11 декабря, сообщает телеграм-канал «Арена Бреда». Дебют хоккеиста в «Авангарде» ожидается 15 декабря. В этот день пройдет игра «Сибирь» – «Авангард». Сейчас форвард завершает оформление документов, и во время паузы в чемпионате КХЛ присоединится к «Авангарду».

Напомним, что ХК «Авангард» подписал контракт с Маклаудом до конца нынешнего сезона. Ранее легионер играл за «Барыс». В «Авангарде» хоккеист будет играть под номером 9. По данным инсайдеров, стоимость контракта составила 40 млн рублей.