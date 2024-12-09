Причиной падения и травмы ноги 79-летней бабушки стала неочищенная остановка «Первокирпичная».

79-летняя пенсионерка из Омска подала в Центральный районный суд города иск на миллион рублей за падение на неочищенной остановке. Ответчиками выступали департамент городского хозяйства мэрии и подведомственное ему Управление дорожного хозяйства и благоустройства.

Инцидент, ставший предметом спорта, произошел в марте текущего года на остановке общественного транспорта «Первокирпичная». Пенсионерка, выходя из автобуса, упала и сильно повредила правую ногу. Женщина был госпитализирована в медсанчасть №4 и прооперирована – ей в ногу поставили металлическую пластину. Реабилитация пострадавшей до сих пор не завершена.

Свои страдания пенсионерка оценила в миллион рублей. Суд снизил размер компенсации морального вреда до 250 тысяч. Кроме того, ответчики оплатят работу юриста – это еще 30 тыс. рублей.