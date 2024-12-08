Наименование зарегистрировал Международный астрономический союз.

Именем бессменного руководителя Омского планетария Владимира Крупко назвали малую планету.

Известно, что этот астероид на орбите между Марсом и Юпитером открыт в августе 2011 года Тимуром Крячко и Борисом Сатовским. Ученик Крупко, сотрудник новосибирского планетария Андрей Никифоров вручил наставнику соответствующее свидетельство.

– В марте этот астероид приблизится к Земле, будет противостояние, но увидеть его в наши телескопы, конечно, нельзя. Яркость у него довольно слабая – порядка 21-й звездной величины. Размер средний – 3,2 км. Вращается он почти по круговой орбите, – цитирует Крупко 12 канал. – Это то вещество, из которого формировались планеты Солнечной системы. Пояс астероидов находится на том месте, где из-за Юпитера не смогла возникнуть еще одна планета. Теперь у нас в Омске два «своих» астероида. Есть астероид Омск. И теперь есть Крупко.

Наименование уже зарегистрировал Международный астрономический союз. Это первый случай, когда фамилия омича появилась на карте звездного неба.