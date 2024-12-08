Омск-Информ
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·Общество

Наименование зарегистрировал Международный астрономический союз.

Именем бессменного руководителя Омского планетария Владимира Крупко назвали малую планету.

Известно, что этот астероид на орбите между Марсом и Юпитером открыт в августе 2011 года Тимуром Крячко и Борисом Сатовским. Ученик Крупко, сотрудник новосибирского планетария Андрей Никифоров вручил наставнику соответствующее свидетельство.

– В марте этот астероид приблизится к Земле, будет противостояние, но увидеть его в наши телескопы, конечно, нельзя. Яркость у него довольно слабая – порядка 21-й звездной величины. Размер средний – 3,2 км. Вращается он почти по круговой орбите, – цитирует Крупко 12 канал. – Это то вещество, из которого формировались планеты Солнечной системы. Пояс астероидов находится на том месте, где из-за Юпитера не смогла возникнуть еще одна планета. Теперь у нас в Омске два «своих» астероида. Есть астероид Омск. И теперь есть Крупко.

Наименование уже зарегистрировал Международный астрономический союз. Это первый случай, когда фамилия омича появилась на карте звездного неба.

·Общество

Наименование зарегистрировал Международный астрономический союз.

Именем бессменного руководителя Омского планетария Владимира Крупко назвали малую планету.

Известно, что этот астероид на орбите между Марсом и Юпитером открыт в августе 2011 года Тимуром Крячко и Борисом Сатовским. Ученик Крупко, сотрудник новосибирского планетария Андрей Никифоров вручил наставнику соответствующее свидетельство.

– В марте этот астероид приблизится к Земле, будет противостояние, но увидеть его в наши телескопы, конечно, нельзя. Яркость у него довольно слабая – порядка 21-й звездной величины. Размер средний – 3,2 км. Вращается он почти по круговой орбите, – цитирует Крупко 12 канал. – Это то вещество, из которого формировались планеты Солнечной системы. Пояс астероидов находится на том месте, где из-за Юпитера не смогла возникнуть еще одна планета. Теперь у нас в Омске два «своих» астероида. Есть астероид Омск. И теперь есть Крупко.

Наименование уже зарегистрировал Международный астрономический союз. Это первый случай, когда фамилия омича появилась на карте звездного неба.