В суд обратилась кинокомпания «СТВ», снявшая легендарные фильмы «Брат» и «Брат-2».

Кинокомпания «СТВ» отсудила компенсацию у омской фирмы «Русский мир» за продажу футболок с Данилой Багровым – героем легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2». Их в конце 1990-х снимала компания-истец. Разрешение на использование образа главного героя она не давала.

В суде «Русский мир», продающий одежду с православными святыми, историческими личностями и персонажами культовых российских фильмов, заявил, что на спорных футболках изображен актер Сергей Бодров-младший, а не его экранный герой. Фемида этим доводам не вняла и постановила, что ответчик должен выплатить 133 974 рубля компенсации за нарушение авторского права, сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что в дальнейшем омский бренд планирует получить разрешение у кинокомпании «СТВ» и легально продавать футболки. Они пользуются популярностью даже спустя четверть века после выхода фильмов.