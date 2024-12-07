Омск-Информ
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·Спорт

Словацкий специалист будет работать в штабе Ги Буше.

Новый главный тренер «Авангарда» канадец Ги Буше приедет в Омск 12 декабря, сообщил исполняющий обязанности главного тренера «ястребов» Андрей Подконицки. Словацкий специалист войдет в штаб Буше.

– Новый главный тренер приезжает 12 декабря. Мы его ждем, – сказал Подконицки после победного матча против «Автомобилиста» (4:2). – Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определенные изменения. Поэтому хоккеистам будет над чем работать, и нужно будет прилагать усилия.

Сейчас у «ястребов» будет три выходных, после чего они возобновят тренировки и будут ждать встречи с новым главным тренером. А пока канадец едет в Омск, руководство «Авангарда» готовит ряд громких трансферов. Переходы между клубами завершатся 27 декабря.

2015
·Спорт

Словацкий специалист будет работать в штабе Ги Буше.

Новый главный тренер «Авангарда» канадец Ги Буше приедет в Омск 12 декабря, сообщил исполняющий обязанности главного тренера «ястребов» Андрей Подконицки. Словацкий специалист войдет в штаб Буше.

– Новый главный тренер приезжает 12 декабря. Мы его ждем, – сказал Подконицки после победного матча против «Автомобилиста» (4:2). – Поэтому я уверен, что мы будем усердно работать над системой игры, будут определенные изменения. Поэтому хоккеистам будет над чем работать, и нужно будет прилагать усилия.

Сейчас у «ястребов» будет три выходных, после чего они возобновят тренировки и будут ждать встречи с новым главным тренером. А пока канадец едет в Омск, руководство «Авангарда» готовит ряд громких трансферов. Переходы между клубами завершатся 27 декабря.

2015