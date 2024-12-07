«Ястребы» образцово-показательно провели стартовый период, забросив три шайбы.

Хоккеисты омского «Авангарда» одержали уверенную победу в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня, 7 декабря, «ястребы» принимали на домашней «G-Drive Арене» «Автомобилист» из Екатеринбурга и победили со счетом 4:2.

Судьба матча решилась уже в первой двадцатиминутке. На третьей минуте Райан Спунер забросил в большинстве после сольного прохода. Когда шла десятая минута, Иван Игумнов, с которым накануне продлили контракт, сделал счет 2:0. В концовке периода свой бомбардирский счет пополнил Рид Буше, для него эта шайба стала 150-й в КХЛ.

Едва стартовал второй период, Буше сделал дубль и увеличил преимущество хозяев до четырех шайб. Отметим, что в обоих случаях голевые передачи ему отдавал Спунер, который в сегодняшней игре набрал 3 (1+2) очка.

После этого «Авангард» стал играть за удержание счета. На экваторе матча гости отыграли одну шайбу, за 9 секунд до конца игры – вторую. «Ястребы» победили со счетом 4:2. Это вторая подряд победа омской команда после отставки Сергея Звягина.

Сейчас в КХЛ наступает недельная пауза, во время которой в Омск приедет новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Его дебют ожидается 17 декабря в гостевом матче с новосибирской «Сибирью».