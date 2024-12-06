Генеральный директор клуба Герман Чистяков назвал специалиста самоотверженным и мастеровитым форвардом.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с 28-летним нападающим Иваном Игумновым на один сезон. Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков комплиментарно отозвался о спортивных качествах форварда.

- Игумнов - самоотверженный и мастеровитый форвард, приносящий пользу не только в атаке и обороне, но и вне льда, на скамейке запасных, а также в раздевалке. Такие хоккеисты никогда не сдаются и своим примером вдохновляют других. Мы рады, что Иван с нами еще на один сезон, - сказал Чистяков.

В прошедшем сезоне Игумнов в составе «ястребов» за 73 матча набрал 15 (10+5) очков. В нынешнем за 30 игр забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Авангарда» может расстаться с нападающим. Отметим, что форварда обменяли в июле 2023 года из московского «Динамо». Московский клуб получил за Игумнова денежную компенсацию и права на защитника Артема Кулакова.