Омск-Информ
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·Спорт

Покинуть клуб могут Михаил Бердин, Павел Коледов и Иван Игумнов.
Омский хоккейный клуб «Авангард» собирается расстаться с еще несколькими игроками. Как сообщает «Чемпионат», в этом списке вратарь Михаил Бердин, защитник Павел Коледов и нападающий Иван Игумнов. Ранее также сообщалось, что в ближайшее время Омск могут покинуть защитник Сергей Бойков и нападающий Станислав Галиев.
- «Ястребы» хотят расстаться с вратарем Михаилом Бердиным и защитником Сергеем Бойковым, однако сейчас сделать это нельзя согласно регламенту КХЛ: оба хоккеиста находятся в долгосрочном списке травмированных, - сообщает «Чемпионат».
По данным издания, Коледову предложили искать новую команду, но он планирует дождаться приезда нового главного тренера.
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·Спорт

Покинуть клуб могут Михаил Бердин, Павел Коледов и Иван Игумнов.
Омский хоккейный клуб «Авангард» собирается расстаться с еще несколькими игроками. Как сообщает «Чемпионат», в этом списке вратарь Михаил Бердин, защитник Павел Коледов и нападающий Иван Игумнов. Ранее также сообщалось, что в ближайшее время Омск могут покинуть защитник Сергей Бойков и нападающий Станислав Галиев.
- «Ястребы» хотят расстаться с вратарем Михаилом Бердиным и защитником Сергеем Бойковым, однако сейчас сделать это нельзя согласно регламенту КХЛ: оба хоккеиста находятся в долгосрочном списке травмированных, - сообщает «Чемпионат».
По данным издания, Коледову предложили искать новую команду, но он планирует дождаться приезда нового главного тренера.
3362